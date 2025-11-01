إصابة 3 فلسطينيات جراء اعتداء مستعمرين عليهن في قرية تل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن أصيبت ثلاث فلسطينيات، اليوم السبت، جراء اعتداء مستعمرين عليهن، في قرية تل الواقعة في الغرب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها نقلت المصابات الثلاث إلى المستشفى بعد تعرضهن للضرب من قبل المستعمرين، وفقًا لما أوردته وكالة "وفا".

ويأتي هذا الاعتداء في ظل تزايد هجمات المستعمرين على القرى الفلسطينية في محافظة نابلس، والتي تشمل الاعتداء على الأهالي واقتحام المنازل وإتلاف الأراضي الزراعية، تحت حماية قوات الاحتلال.

وتُعد قرية تل من أكثر المناطق التي تتعرض لمثل هذه الهجمات خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت مصادر محلية أن المستعمرين كثفوا اعتداءاتهم في محيط نابلس خلال الأسابيع الماضية، خاصة بين قريتي تل وحوارة، بهدف السيطرة على مزيد من الأراضي.

كما طالبت المؤسسات الحقوقية بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين ووقف هذه الاعتداءات المتكررة التي تهدد حياة الأهالي وأمنهم.