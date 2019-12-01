المؤتمر يؤكد ريادة مصر للإسكان التعاونى بأفريقيا.. ويهدف لتبادل الخبرات مع التجارب العالمية



تنطلق اليوم فعاليات المؤتمر الدولى الثالث للإسكان التعاونى «نحو تعاونيات مستدامة»، بعنوان «دور الإسكان التعاونى فى مخطط التنمية المستدامة 2030»، تبعا لتصريحات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية.



وينظم المؤتمر الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، خلال الفترة من 1: 4 ديسمبر الجارى، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.



وقال الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، ورئيس المؤتمر: يهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات مع التجارب العالمية الناجحة فى جميع الأنشطة التعاونية، حيث يشارك بالمؤتمر رئيس الحلف التعاونى الدولى، ورئيس الحلف التعاونى الإفريقى، ورئيس تعاونيات الإسكان الدولية، وذلك لأول مرة فى مصر، كما يشارك فى هذا المؤتمر ممثلو أكثر من 50 دولة من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الوزراء والمحافظين والسفراء، والشخصيات العامة، وقيادات وزارة الإسكان، وقيادات الحركة التعاونية المصرية، وممثلى الجهات العلمية البحثية والأكاديمية.

وأكد رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن المؤتمر يأتى للتأكيد على ريادة مصر للإسكان التعاونى على مستوى القارة الأفريقية، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة فى التعاونيات، والتأكيد على أهمية دور الدولة كداعم ومنظم ومراقب لتعظيم دور القطاع الأهلى، وجمعيات الإسكان التعاونى فى المشاركة فى تنفيذ مخططات التنمية المستدامة 2030، حيث إنه من المقرر على هامش انعقاد المؤتمر، توقيع بروتوكولات تعاون مع الجهات التعاونية فى عدة دول، كما يتم من خلاله الدعوة لإنشاء المنظمة الأفريقية للجهات الحكومية الداعمة للتعاونيات ومقرها القاهرة.

وأوضح الدكتور حسام رزق، أن أنشطة المؤتمر تشمل، الجلسات العلمية، وورش العمل، والندوات والمحاضرات، وكذا المعرض المصاحب للمؤتمر، لعرض المشروعات العمرانية المتميزة، وكذلك أحدث التقنيات فى مجال التشييد ومواد البناء، كما يضم المعرض مشاركة بعض الدول الشقيقة والصديقة، مثل الجناح السعودى، والجناح الهندى، بالإضافة إلى أجنحة جمعيات الإسكان التعاونى التى تعرض مشروعاتها العمرانية المتميزة من جميع محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن فعاليات المؤتمر تشمل أيضا تنظيم زيارات ميدانية لبعض المشروعات القومية العملاقة، (العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة)، ومشروعات جمعيات الإسكان التعاونى بمدينة القاهرة الجديدة، بجانب تنظيم العديد من الجولات السياحية والثقافية والترفيهية لضيوف المؤتمر.