حصل الحزب الديمقراطي على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث صادقت ولاية أريزونا، اليوم الاثنين، على نتائج الانتخابات الأخيرة بينما منحت أيضا الأصوات الانتخابية للولاية للمرشح الديمقراطي، الرئيس المنتخب جو بايدن.

وهذه المصادقة، التي وقّع عليها جميع المسؤولين الرئيسيين في الولاية، هي الخطوة الأخيرة في منع محاولات الرئيس دونالد ترامب لإلغاء الانتخابات أو تأجيل النتائج في الوقت الذي يواصل فيه رفضه الاعتراف بخسارته والاعتراف ببايدن فائزاً.

وفاز بايدن بفارق 10 آلاف صوت فقط في الولاية التي تم فيها الإدلاء بأكثر من 3ر3 مليون صوت.

وسيؤدى مارك كيلى، وهو رائد فضاء سابق، اليمين الدستورية بوصفه عضوا بمجلس الشيوخ عن الولاية الجنوبية الغربية بعد غد الأربعاء، بعد تمكنه من هزيمة مارثا ماكسالي في ذلك السباق هذا الشهر.

وسيحظى الجمهوريون بأغلبية 52-48 في مجلس الشيوخ إلى أن يبدأ الكونجرس الجديد في يناير المقبل، لكن تقليص العدد قد يكون له آثار على جهود ترامب للحصول على موافقة مجلس الشيوخ على مناصب معينة في الأسابيع الأخيرة المتبقية له في المنصب.