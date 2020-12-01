أمر، المحامى العام لنيابة المنتزه الكلية في الإسكندرية، المستشار أشرف المغربي، اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيل 14 سائقا، بكفالة مالية قدرها 500 جنيها لكل منهم، مع بقائهم على ذمة التحقيقات، بتهمة تعاطي المواد المخدرة والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا يفيد تمكن ضباط شرطة مرور الإسكندرية من ضبط المتهمين، وذلك خلال حملة ميدانية جرت بالتنسيق مع مديرية الصحة، واستهدفت قائدي الأتوبيسات "الميكروباص" التابعة للمدارس في نطاق دائرة قسم شرطة ثان الرمل.

وأسفرت الحملة عن ضبط المتهمين، الذين ثبت من خلال الكشف الاستدلالي السريع المُعتمد من وزارة الصحة، تعاطيهم المواد المخدرة، فتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة ثان الرمل، وأخطرت النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.