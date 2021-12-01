ولاية هيسن الألمانية تعلن عن سبع حالات إصابة جديدة بمتحور أوميكرون

أعلنت ولاية هيسن الألمانية اكتشاف سبع حالات إصابة مؤكدة جديدة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".



جاء ذلك وفقا لما ذكره معهد علوم الفيروسات الطبية التابع للمستشفى الجامعي في فرانكفورت اليوم الأربعاء.



وقالت مديرة المعهد زاندرا تسزيك في بيان إن "التتبعات أثبتت اليوم أن كل حالات الإصابة المشتبه بها هي إصابات بمتحور أوميكرون".



بذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالمتحور الجديد إلى ثماني إصابات في هيسن التي كانت أعلنت يوم الأحد الماضي عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالمتحور.



ونُقل عن وزير الشؤون الاجتماعية في الولاية، كاي كلوزه، القول:" من الجيد أن لدينا في هيسن البنية التحتية والخبرة اللازمة لتطبيق مثل هذه التتبعات بسرعة وبشكل موثوق، وهذا يساعدنا كثيرا في تقييم الوضع".



وتصنف منظمة الصحة العالمية المتحور "بي.1.1.529" الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب افريقيا وتم تسميته "أوميكرون"، بأنه "مثير للقلق".



وأعلنت هيئة الصحة التابعة للاتحاد الأوروبي أن المتحور يمكنه أن يقلص من فعالية لقاحات كورونا على نحو كبير كما يمكن أن يرفع من مخاطر عودة الإصابة بالعدوى مرة أخرى.ولم يتم بعد تحديد التأثيرات الدقيقة للمتحور الجديد.