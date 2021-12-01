 الحكومة اليمنية و«أنصار الله» تتبادلان 22 أسيرا في محافظة مأرب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة اليمنية و«أنصار الله» تتبادلان 22 أسيرا في محافظة مأرب

رويترز
نشر في: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 5:23 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 5:23 ص

أنجز الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، وجماعة "أنصار الله" الحوثية صفقة جديدة لتبادل الأسرى في محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.

وأكد مصدر في السلطة المحلية لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن الجيش اليمني أفرج عن 8 مسلحين من "أنصار الله" أسرهم خلال معارك في وقت سابق، مقابل إفراج الجماعة عن 14 أسيرا.

وأضاف أن صفقة تبادل الأسرى بين الجيش اليمني و"أنصار الله" قادتها وساطات محلية.

وتعد الصفقة هي الثانية من نوعها بين الجانبين خلال شهر، إذ تبادل الطرفان في 22 أكتوبر الماضي، 13 أسيرا في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وسبقتها صفقة مماثلة في 29 سبتمبر الماضي، شملت 200 أسير من الجانبين في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

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