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احتفال خاص لميسي بالكرة الذهبية مع جماهير سان جيرمان

شريف أبوحمد
نشر في: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 11:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 11:36 م

احتفل ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة الكرة الذهبية "البالون دور" مع جماهير فريقه قبل مواجهة نيس بالدوري الفرنسي.

ووجه ميسي كلمة لجماهير باريس سان جيرمان أثناء احتفاله مع الجماهير.

كما احتفل الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما بجائزته (أفضل حارس في العالم) رفقة ميسي والجماهير أيضا.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها دوناروما الجائزة، فيما تعد هذه المرة السابعة لميسي التي يحقق فيها البالون دور.

ويلعب باريس سان جيرمان في الوقت الحالي ضد نيس، وانتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي.


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