 مصر في المركز الـ36 عالميا في مؤشر العلامات الوطنية لقياس صورة وسمعة دول العالم - بوابة الشروق
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مصر في المركز الـ36 عالميا في مؤشر العلامات الوطنية لقياس صورة وسمعة دول العالم

محمد عنتر
نشر في: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 11:37 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 11:37 ص

رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ترتيب مصر في مؤشر إنهولت- إبسوس للعلامات الوطنية الصادر عن مؤسسة إبسوس عام 2021؛ حيث استقر مركز مصر في المرتبة الـ36 من بين 60 دولة عام 2021، مسجلة 56.88 نقطة، مثلما جاءت أيضًا في المركز الـ36 من بين 50 دولة عام 2020 بحصولها على 53.92 نقطة.

ويهدف المؤشر إلى قياس وتتبع صورة وسمعة دول العالم؛ وهو يقيس فى كل عام كيف يتم النظر إلى 60 دولة على عدة مستويات مختلفة تتضمن حوكمة الدولة، والسياحة، والاستثمار، والثقافة، والهجرة، وموقف الصادرات، حيث يجمع المؤشر أكثر من 60 ألف مقابلة عبر الإنترنت في 20 دولة مع أشخاص تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، لتعكس البيانات الخصائص الديموغرافية الرئيسة بما في ذلك العمر والجنس.

واستحوذت ألمانيا على المركز الأول في المؤشر على مستوى العالم، تلتها كل من كندا واليابان في المركزين الثاني والثالث، وإيطاليا، والمملكة المتحدة على التوالي.

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