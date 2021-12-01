الرئيس السيسي يستقبل رئيس حكومة مملكة اسبانيا

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم بقصر الاتحادية، رئيس حكومة مملكة إسبانيا، بيدرو سانشيز.

صرح بذلك السفير بسام راضي متحدث رئاسة الجمهورية.