أعلنت شركة مصر للطيران عن تعليق رحلاتها المتجهة من وإلى تورنتو بكندا اعتبارا من فجر غد الخميس، ولحين إشعار آخر، وذلك في ضوء التعليمات الصادرة بشان توقف حركة الطيران بين القاهرة وتورنتو تطبيقا للاجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة انتشار المتحور من فيروس كورونا "أوميكرون".

وناشدت الشركة ،في بيان لها اليوم الأربعاء، عملائها المسافرين من وإلى تورنتو ضرورة مراجعة حجوزاتهم وتعديل مواعيد رحلاتهم من خلال الإتصال بمركز خدمة العملاء1717 داخل مصر أو مكاتب مصر للطيران المنتشرة بمصر وحول العالم أو وكيلك السياحي.