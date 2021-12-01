سفير رومانيا لدي القاهرة: دور مصر المحوري في الحفاظ على الأمن إقليميا وعالميا

أكد ميهاي شتيفان ستوبار سفير رومانيا في مصر، أهمية دور مصر المحوري في الحفاظ على الأمن على المستويين الإقليمي والعالمي وحل الأزمات في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز السلام والاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام، والتنمية المستدامة، موضحا أن الصراع الأخير في قطاع غزة أظهر أنه لا غنى عن دور مصر وأنها لاعب إقليمي مهم وتتمتع بعلاقات جيدة مع الإسرائيليين والفلسطينيين، مما يجعل دورها أساسي في أي مفاوضات بين الطرفين.

وأضاف - في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط /أ ش أ/ اليوم /الأربعاء/ بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لرومانيا - أن الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس أكد خلال زيارته الأخيرة للقاهرة تقديره لدور مصر والجهود الشخصية للرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تعزيز الأمن الإقليمي.

وأوضح أن الرئيس يوهانيس أكد دعم بوخارست لعملية السلام بالشرق الأوسط وأنه شدد على الحاجة إلى وقف التصعيد الأمني في المنطقة، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وكذلك معالجة القضايا الأخرى على جدول الأعمال الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن دور مصر اكتسب أهمية أكبر بعد الانقسام بين فتح وحماس عام 2007 حيث تعمل القاهرة على عملية المصالحة بين الفصائل المتناحرة من أجل معالجة الخلاف الطويل بينهما.

وأفاد ستوبار بأن الرئيس يوهانيس أجرى مباحثات مثمرة في 27 أكتوبر الماضي بالقاهرة مع الرئيس السيسي وكذلك مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب حنفي جبالي ورئيس مجلس الشيوخ عبدالوهاب عبدالرازق، مشيرا إلى أن يوهانيس جدد دعمه لتعزيز الحوار بين الاتحاد الأوروبي ومصر وضرورة العمل على توسيع فرص التعاون بينهما من خلال الصيغ مثل مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وعن الاقتصاد المصري، قال سفير رومانيا بالقاهرة إن سفارة بلاده تتابع باهتمام كبير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة جائحة كورونا.. واصفا هذه الإجراءات بالفعالة وأنها دعمت القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا منذ بداية الوباء.. موضحا أن التقييمات الأخيرة لوكالات التصنيف الدولية تفيد بأن الاقتصاد المصري يعمل بشكل جيد وأن هناك آفاقا جيدة لتحقيق النمو.

وعن الاستثمارات، قال إن دوائر الأعمال في رومانيا مهتمة بالتعاون في القطاعات التي تحظى بأولوية لدى الحكومة المصرية مثل الكهرباء والنفط والغاز والزراعة والموارد المائية والبنية التحتية والإسكان والسكك الحديدية والنقل البري والسياحة.. موضحا أن بعض الشركات الرومانية بحثت مؤخرا مع شركاء مصريين إمكانية مشاركتهم في مشروعات في مجالات الطاقة مثل إقامة محطات توليد الكهرباء وخدمات النقل وتوزيع الطاقة والمعدات البترولية والبتروكيماوية والسكك الحديدية وموارد المياه والسياحة بما في ذلك تطوير السياحة العلاجية في مصر.

وأشار إلى أن بوخارست صدرت إلى مصر أكثر من 1500 عربة سكك حديدية ونفذت عقدًا لتجميع 200 عربة سكك حديدية حديثة في السنوات الأخيرة .. معربا عن اعتقاده بإمكانية استئناف التعاون في هذا المجال فضلا عن فرص أخرى للتعاون في مجالي الطاقة والأدوية من خلال الاستثمارات المصرية في رومانيا.

وعن التجارة، أفاد سفير رومانيا بالقاهرة بأن مصر تمثل أهم سوق للواردات أو الصادرات الرومانية في إفريقيا والشرق الأوسط حيث تجاوزت قيمة التجارة الثنائية 910 ملايين دولار عام 2019 ولكنها تراجعت نتيجة للتداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19.. مشيرا إلى أن التجارة الثنائية تشهد انتعاشا هذا العام حيث بلغت قيمتها 9ر439 مليون دولار في النصف الأول من هذا العام.

وأشار إلى أن مصر تصدر لرومانيا المنتجات الكيماوية والأغذية والبلاستيك والمطاط والمنسوجات والفخار والجص والأسمنت والأسبستوس والسيراميك والزجاج والأواني الزجاجية والمنتجات المعدنية بينما تستورد منها المنتجات النباتية والمواد الغذائية والمنتجات المعدنية والخشبية والبلاستيك والمطاط والمنتجات الكيماوية.

وأعرب عن اعتقاده بوجود إمكانية لزيادة التجارة بين البلدين من خلال نشر المزيد من المعلومات عن السوق وفرص العمل ودعم مشاركة الشركات في المعارض والأسواق التجارية وكذلك في الفعاليات الترويجية المتخصصة وتشجيع الاتصالات المباشرة بين الشركات ورجال الأعمال من كلا الجانبين.

وعن السياحة، أكد ستوبار أن البرامج السياحية في مصر جاذبة للغاية التي أدت إلى استئناف تدفق السائحين الرومانيين هذا العام إلى المقاصد المفضلة للعطلات خاصة مدينتي الغردقة وشرم الشيخ ؛ وأنه من المتوقع أن تتزايد أعدادهم خلال فصل الشتاء، لافتا إلى أن الشركات السياحية الرومانية تقوم بتسيير 6 رحلات شارتر خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الجاري.

وأوضح أن هناك الكثير من السائحين الرومانيين المهتمين بالسياحة التاريخية خاصة في القاهرة وفي منطقة دير سانت كاترين بجنوب سيناء، مشيرا إلى أن التقديرات تفيد بأن ما بين 3 إلى 4 آلاف سائح روماني زاروا مصر أسبوعيا خلال الفترة من أبريل إلى يونيو الماضي بينما تقوم خطوط الوطنية الرومانية بتسيير ثلاث رحلات منتظمة أسبوعيا بين القاهرة وبوخارست ومن المتوقع زيادة أعداد السائحين الرومانيين القادمين إلى مصر عام 2022.

وعن الاقتصاد الروماني، أوضح أن الاقتصاد الروماني يتعافى بقوة من وباء (كوفيد-19)، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ7 في المائة العام الجاري و9ر4 في المائة عام 2022، مؤكدا أن بلاده ما زالت تجذب الاستثمارات الأجنبية في وسط وشرق أوروبا.

وأشار إلى أن قيمة الاستثمارات المصرية المباشرة في رومانيا ما بين 45 إلى 50 مليون دولار فقط، مشجعا رجال الأعمال المصريين على الاستثمار في رومانيا بالعديد من المجالات مثل الطاقة وصناعة السيارات والشاحنات والحافلات والآلات الزراعية الصناعات الكيماوية والأغذية والبنية التحتية السياحة.