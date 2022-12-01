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السعودية تؤكد دعمها للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة

نيويورك - أ ش أ
نشر في: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 9:33 ص | آخر تحديث: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 9:33 ص

أكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالعزيز الواصل، دعم بلاده للشعب الفلسطيني في حق إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال الواصل -في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حسبما أفادت قناة (الاخبارية) السعودية اليوم الخميس- إن قضية فلسطين هي أقدم قضية عرفتها أروقة الأمم المتحدة، وعلى الرغم من صدور عشرات القرارات من الأمم المتحدة إلا أن المجتمع الدولي لم يظهر بعد الإرادة السياسية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني التي استمرت لأكثر من 70 عامًا.

وجدد التأكيد على الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واسترداد حقوقه المشروعة بما في ذلك الحق المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد الواصل ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بممارسة مسؤولياته لإلزام إسرائيل باحترام قرارات المجتمع الدولي المتعلقة بإنهاء احتلالها للأراضي العربية في فلسطين والجولان ولبنان.


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