الاتحاد الأوروبي يدعم استراتيجية مصر الوطنية السكانية بـ27 مليون يورو

قال توبياس كراوس نائب سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إنه يقدم دعمًا ماليًا للمساهمة في تنفيذ استراتيجية مصر الوطنية السكانية، بقيمة 27 مليون يورو.

وأضاف "كراوس"، خلال حفل إطلاق إطار مفاهيم السكان والصحة الإنجابية بدعم من الاتحاد: "النمو السُكاني شاغلٌ رئيسيٌ في مصر، وكلنا على علم بالإحصائيات المبهرة، فوجود هذا الشعب الفَتِيِّ يمكن أن يكون ميزة قد يحسد البعض "أم الدنيا" عليها لتميزها بصغر متوسط عمر شعبها، ومع ذلك، فمن الواضح أن معدل النمو السُكاني السنوي الحالي يمثل عدة تحديات أيضا، حيث أصبح حلم الرفاهة، وفرص التوظيف والتعليم والتنمية المستدامة للجميع في خطر، والحكومة المصرية تعي ذلك تمامًا، وبذلك يصبح احتواء النمو السُكاني أمرًا حيويًا لتتحول رؤية مصر 2030 إلى حقيقة، ولتصبح مصر دولة ذات دخل متوسط مرتفع".

وتابع: "لقد بدأ برنامجنا المشترك في عام 2018، ومن المقرر أن يستمر العمل فيه حتى نهاية العام القادم".

وتهدف المنحة الأوروبية التي تقدر بمبلغ 27 مليون يورو، وهو ما يعادل أكثر من نصف مليار جنيه، إلى عدة نقاط منها، تحسين فرص إمداد خدمات ومستلزمات تنظيم الأسرة، وتشجيع الإقبال على تنظيم الأسرة، ودعم حوكمة الاستراتيجية الوطنية للسكان.

وقال: "نحن ممتنون لشراكتنا القوية مع صندوق الأمم المتحدة للسُكان، و وزارة التعليم والتعليم الفني، ومؤسسة جذور، حيث ننفذ هذا البرنامج الحيوي معاً، ويمثل التعليم فيه ركيزة التنمية البشرية، وبالحديث عن فئة المراهقين، فهم يستحقون منا عناية خاصة، حيث يحتاج الشباب للمعرفة الضرورية من أجل اتخاذ قرارات صائبة بشأن تنظيم الأسرة، لذلك يهدف هذا البرنامج إلى إضافة موضوعات الصحة الإنجابية و النمو السُكاني ضمن المناهج المدرسية".

و اختتم: "أعتقد أيضا أننا نتفق جميعاً على أن النمو السُكاني المستدام يلعب دورا محورياً في موازنة أعداد السُكان مع الموارد الطبيعية المتاحة، وبالتالي تحقيق آمال المواطنين في مستقبل أفضل، واسمحوا لي أيضا أن أضيف أنه بما أن مصر استضافت المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ، فإن احتواء النمو السُكاني أيضا يمكن أن يحد من تغير المناخ والتدهور البيئي".