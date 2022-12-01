فرنسا تستعد لحدوث انقطاعات في الكهرباء في الشتاء

بدأت الحكومة الفرنسية إجراء استعدادات ملموسة للانقطاعات المحتملة في إمدادات الكهرباء في أجزاء مختلفة من البلاد خلال الشتاء المقبل.

وقالت الحكومة في باريس إن رئيسة الوزراء إليزابيث بورن تعتزم توجيه المسؤولين الإقليميين للاستعداد لانقطاع مدار، أو تحت السيطرة، لإمدادات الكهرباء بحد أقصى لمدة ساعتين.

ومن المرجح أن يتسبب مثل هذا الانقطاع في فرض قيود محلية كبيرة على الحياة العامة.

وحال جاء الشتاء قارسا، تستعد فرنسا لإمكانية عدم توفر ما يكفي من الكهرباء لتلبية الطلب في بعض الأوقات، بسبب مشكلات المنشآت النووية الفرنسية.

وقد تم تأجيل صيانة عدد من محطات الطاقة النووية، ولا يزال عدد كبير من مفاعلات فرنسا التي يبلغ عددها 56 مفاعلا لا يعمل.

وحرصت الحكومة على تأكيد إبرام اتفاق دعم متبادل مع ألمانيا، تقدم من خلاله فرنسا إمدادات الغاز الطبيعي إلى ألمانيا على أن تحصل منها على الكهرباء عندما تحتاجها.

وأكدت الحكومة الفرنسية أنه سيتم إبلاغ المواطنين بشكل تفصيلي قبل يوم من أي انقطاع محتمل للكهرباء عبر تطبيق خاص يسمى "ايكو وات"، والذي يقدم تحديثات بشأن شبكة الكهرباء.

