تطبيق ثريدز يتيح البحث عن الكلمات الرئيسية بجميع اللغات

أعلنت خدمة التواصل النصي الجديدة ثريدز، عن إتاحة البحث عن الكلمات الرئيسية بجميع اللغات.

قال آدم موسيري، رئيس تطبيق إنستجرام: "وسعنا نطاق البحث عن الكلمات الرئيسية في كل مكان يتوفر فيه التطبيق، وأصبحت هذه الميزة مدعومة بجميع اللغات، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى تسهيل العثور على المحادثات التي تهمك والانضمام إليها".

ويعرض البحث بالكلمات الرئيسية جميع المنشورات التي تشير إلى المصطلحات التي اخترتها، مما يوفر طريقة أخرى من أجل العثور على المحتوى الموضعي ذي الصلة في التطبيق، وتتضمن نتائج البحث أيضا منشورات وموضوعات موسومة بمصطلحك للبحث.

يشار إلى أن شركة ميتا أضافت في الأشهر التالية لإطلاق تطبيق ثريدز العديد من المزايا استجابة لتعليقات المستخدمين، مثل "خلاصة المتابعة الزمنية، نسخة الويب، طريقة لعرض الإعجابات، استطلاعات الرأي، ملفات الصور المتحركة GIF، دعم الوسوم، زر التحرير، وتبديل الحساب".

كما وعدت الشركة أيضا بواجهة برمجة تطبيقات من أجل المطورين، وتخطط للتكامل مع /ActivityPub/، وهو بروتوكول الشبكات الاجتماعية اللامركزية.