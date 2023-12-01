السفير المصري بنيوزيلندا: نتوقع زيادة نسب التصويت خلال أيام الإجازة الأسبوعية

قال السفير جورج عازر، سفير مصر بنيوزيلاندا، إن السفارة استعدت خلال الأيام الماضية، على مستويات عدة، للانتخابات الرئاسية 2024.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كل يوم»، تقديم الإعلامي خالد أبو بكر، والمذاع على قناة «أون»، مساء الخميس، أن تجهيز مكان التصويت، ووسيلة المواصلات التي سيتنقل بها المصريون، إلى أماكن الاقتراع دون تحملهم أي عناء، كانت من أبرز استعدادات السفارة، للتيسير على المواطنين ممارسة حقهم الدستوري.

وأشار إلى أن السفارة ترحب وتفتح أبوابها أمام المواطنين المصريين للإدلاء بأصواتهم، مؤكدا بدء التصويت بالانتخابات، في ظل الاستعدادات التي أجرتها السفارة المصرية في ويلينجتون لاستقبال أبناء الجالية المصرية.

ولفت إلى أن هناك ما بين 5 إلى 7 آلاف مواطن مصر جاهزون للإدلاء بأصواتهم، منوها بأنه يتسنى للمصريين في نيوزيلندا التصويت، باستخدام الباسبور المميكن الساري أو بطاقة الرقم القومي سواء كانت سارية أو غير سارية.

ونوه بأنه يتوقع ارتفاع نسب التصويت في أيام الإجازة الأسبوعية، لأن هناك عددا من المواطنين قد يضطرون للسفر بالطائرات؛ من أجل المشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم.

يذكر أن غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج، في الانتخابات الرئاسية، بدأت عملها اعتبارا من العاشرة من مساء اليوم الخميس، مع انطلاق عملية الاقتراع في نيوزيلندا (أولى الدول التي بدأت فيها الانتخابات)؛ وذلك في ضوء فروق التوقيت مع مصر.