رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو إلى وصول ذروة الانبعاثات الضارة بحلول عام 2025

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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الجمعة، إن الانبعاثات الضارة بالمناخ يجب أن تصل إلى ذروتها على مستوى العالم خلال العامين المقبلين.

وقالت فون دير لاين، أمام مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 28) بدبي: "يجب أن تصل الانبعاثات العالمية إلى ذروتها بحلول عام 2025. يجب علينا التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري ويجب علينا تقليل انبعاثات الميثان ".

وشددت فون دير لاين على أن الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي قد بلغت ذروتها بالفعل وأن التكتل في طريقه لتجاوز هدفه المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55٪ على الأقل بحلول عام 2030.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية: "ليس هناك شك في أن مستقبل الطاقة سيكون نظيفا، وسيكون ميسور التكلفة ، وسيكون محليا".

ودعت فون دير لاين إلى مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات عالميا ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.

ودعت فون دير لاين في وقت سابق اليوم الجمعة، إلى توسيع نطاق أسواق الكربون لتغطي كامل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة بالمناخ.

وقالت فون دير لاين أمام فعالية عن أسواق الكربون، في إطار مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 28) بدبي: "هناك سبيل لخفض الانبعاثات، وفي نفس الوقت تعزيز الابتكار والنمو: سعروا الكربون".

وأضافت: "دعونا نعمل لتسعير كافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم"، مشيرة إلى أن آليات تسعير الكربون حاليا تغطي 23 % فقط من الانبعاثات العالمية.

وتابعت بالقول إن جعل أكبر مسببي التلوث يدفعون نظير انبعاثاتهم لن يعزز الابتكار وتقليل الكربون فحسب، ولكن أيضا سوف يجعل العائدات الإضافية متاحة لمكافحة التغير المناخي على مستوى العالم.

وقالت فون دير لاين إن برنامج تسعير انبعاثات الكربون الخاص بالاتحاد الأوروبي أسفر عن عائدات بأكثر من 175 مليار يورو (191 مليار دولار) منذ تطبيقه قبل 18 عاما.