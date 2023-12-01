لقي شخص حتفه وأصيب ثلاثة أخرون اليوم الجمعة، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة الجبين، الحدودية جنوب لبنان، و نقلوا إلى مستشفيات صور، حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".

من جهة ثانية نعت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم أحد عناصرها، وهو محمد حسين مزرعاني من بلدة "حولا" في جنوب لبنان، ، ليرتفع عدد عناصر المقاومة الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 86.

وكانت المواطنة ناصيفة مزرعاني، قد قتلت مع نجلها في وقت سابق عصر اليوم في قصف مدفعي إسرائيلي أصاب منزلهما في بلدة "حولا" الحدودية جنوب لبنان.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن مزرعاني، كانت أسيرة محررة وجريحة سابقة أصيبت بحروق في حرب يوليو 2006.

وكان "حزب الله" قد أعلن في خمس بيانات منفصلة أن عناصره استهدفوا بعد ظهر اليوم موقع " المرج" مرتين، وموقع " راميا" الإسرائيليين، كما استهدفوا ثكنة "راميم" الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة، واستهدفوا جنوداً إسرائيليين في موقع " ‏جل العلام" بالأسلحة المناسبة، وقامت القوات الإسرائيلية بقصف عدد من المناطق جنوب لبنان.

وكان هدوءً حذراً سيطر على المناطق والقرى الحدودية جنوب لبنان بعد استئناف إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ صباح اليوم، وسط تحليق كثيف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في الأجواء.