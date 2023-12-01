أعلنت وزارة الصحة في غزة مساء الجمعة، استشهاد 178 فلسطينيا مع استئناف إسرائيل هجماتها على قطاع غزة بعد هدنة لأسبوع.

وذكرت الوزارة في بيان "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ الصباح وحتى اللحظة إلى 178 شهيد و589 إصابة معظمهم من الاطفال والنساء".

من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن إسرائيل تواصل "حرب الإبادة" التي خلفت حتى الآن عن أكثر من 15 ألف شهيد منذ السابع من أكتوبر الماضي بينهم أكثر من 6150 طفلاً، وأكثر من 4 آلاف امرأة.

وذكر المكتب الإعلامي أنه لا يزال قرابة 6500 مفقودٍ إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم مازال مجهولاً، إضافة إلى قرابة 37 ألف إصابة.

وأشار إلى "توقف عجلة الحياة تماماً في قطاع غزة والمرافق الحيوية مثل المخابز ومحطات تعبئة المياه ومحطات تشغيل الآبار ومضخات الصرف الصحي ومضخات مياه الأمطار وغيرها وبشكل غير مسبوق".

وحذر من أن القطاع الصحي في غزة "يتعرض إلى ظروف غاية في الخطورة والتعقيد بسبب استهدافه بشكل مباشر في هجمات إسرائيل ما أدى إلى توقف أكثر من 26 مستشفىً و55 مركزاً صحيا".

ونبه إلى أن ما يصل من مساعدات إنسانية لا تلبي 1% من الحاجة الكبيرة والهائلة لأهالي قطاع غزة، محذرا من أن سكان غزة "يتعرضون إلى سياسة تجويع وتعطيش مقصودة وممنهجة، وهو ما ينذر بوقوع مجاعة كبرى بالتزامن مع النقص الحاد في الغذاء والخبز والماء".