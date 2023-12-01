مجلس الوزراء: جهاز حماية المستهلك نجح في ضبط أطنان من السكر المُخزّن

قال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه فيما يتعلق بارتفاع أسعار السكر خلال الفترة الماضية بشكل مبالغ فيه، جرى تشكيل لجنة لضبط الأسواق وأسعار السلع، بمشاركة كل الجهات المعنية.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كل يوم»، تقديم الإعلامي خالد أبو بكر، والمذاع على قناة «أون»، مساء الخميس، أن اللجنة تتولى رئاستها وزيرة التخطيط، من المقرر أن تقدم هذه اللجنة توصياتها الأسبوع المقبل، لتعرض على رئيس الوزراء، مشددا على أن ما حدث في أسعار السكر غير مبررة وربما ترجع لممارسات احتكارية والمطلوب السيطرة على هذا الظاهر، خاصة وأن السكر موجود في المنظومة التموينية وكذلك بمبادرة خفض الأسعار.



وأشار إلى أنه في ظل وجود الممارسات الاحتكارية من بعض الأطراف، استطاع جهاز حماية المستهلك من ضبط أطنان من السكر المخزنة.



يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس الاجتماع الأول للجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، اليوم الخميس، التي صدر قرار بتشكيلها خلال الأسبوع الجاري، وذلك بحضور الوزراء المعنيين، و رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.