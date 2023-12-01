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الإسماعيلي يكشف حقيقة إقالة إيهاب جلال

الشروق
نشر في: الجمعة 1 ديسمبر 2023 - 3:08 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 ديسمبر 2023 - 3:08 ص

أكد مصطفى شله، أمين الصندوق بالنادي الإسماعيلي، على أنه لا توجد نيه لتغيير الجهاز الفني الحالي للفريق بقيادة إيهاب جلال.

وقال مصطفى شلة في تصريحات تلفزيونية: "لم يحدث أي كلام عن تغيير الجهاز الفني وكلها شائعات مغرضة، ولدينا ثقة كبيرة في إيهاب جلال".

وعن أزمة القيد للنادي قال: "مجلس إدارة الإسماعيلي يبذل قصارى جهده لحل أزمة القيد، وإن شاء الله ستنجح المحاولات، والفريق يقدم مستوى جيد رغم كل الأمور".

وأضاف: "منحنا الصلاحيات كاملة لمسئولي قطاع الكرة بقيادة علي أبو جريشة، والمدير الفني إيهاب جلال والمجلس لا يتدخل مطلقا في صلاحيات الكرة".

 

 


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