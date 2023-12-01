الإسماعيلي يكشف حقيقة إقالة إيهاب جلال

أكد مصطفى شله، أمين الصندوق بالنادي الإسماعيلي، على أنه لا توجد نيه لتغيير الجهاز الفني الحالي للفريق بقيادة إيهاب جلال.
وقال مصطفى شلة في تصريحات تلفزيونية: "لم يحدث أي كلام عن تغيير الجهاز الفني وكلها شائعات مغرضة، ولدينا ثقة كبيرة في إيهاب جلال".
وعن أزمة القيد للنادي قال: "مجلس إدارة الإسماعيلي يبذل قصارى جهده لحل أزمة القيد، وإن شاء الله ستنجح المحاولات، والفريق يقدم مستوى جيد رغم كل الأمور".
وأضاف: "منحنا الصلاحيات كاملة لمسئولي قطاع الكرة بقيادة علي أبو جريشة، والمدير الفني إيهاب جلال والمجلس لا يتدخل مطلقا في صلاحيات الكرة".