الإسماعيلي يكشف حقيقة إقالة إيهاب جلال

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أكد مصطفى شله، أمين الصندوق بالنادي الإسماعيلي، على أنه لا توجد نيه لتغيير الجهاز الفني الحالي للفريق بقيادة إيهاب جلال.

وقال مصطفى شلة في تصريحات تلفزيونية: "لم يحدث أي كلام عن تغيير الجهاز الفني وكلها شائعات مغرضة، ولدينا ثقة كبيرة في إيهاب جلال".

وعن أزمة القيد للنادي قال: "مجلس إدارة الإسماعيلي يبذل قصارى جهده لحل أزمة القيد، وإن شاء الله ستنجح المحاولات، والفريق يقدم مستوى جيد رغم كل الأمور".

وأضاف: "منحنا الصلاحيات كاملة لمسئولي قطاع الكرة بقيادة علي أبو جريشة، والمدير الفني إيهاب جلال والمجلس لا يتدخل مطلقا في صلاحيات الكرة".