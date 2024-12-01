شهداء ومصابون في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في جباليا

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بجروح، ماء اليوم السبت، في قصف الاحتلال تجمعا لمواطنين في جباليا.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد ثلاثة مواطنين على الأقل وإصابة عدد آخر، بعد قصف طيران الاحتلال تجمعا للمواطنين في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

كما استشهدت مواطنة وابنتيها في قصف الاحتلال منزلا في قرية كنعان السياحية في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

واستشهد طفل (10 سنوات) بسبب نقص الاكسجين والمستلزمات الطبية في مستشفى العودة شمال غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,382 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,142 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم