أندية سعودية تتنافس للفوز بخدمات وليد الركراكي

دخل أحد أندية دوري روشن السعودي في منافسة قوية مع ريال مدريد للتعاقد مع المدرب المغربي وليد الركراكي خلال الفترة المقبلة.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق رحيل الركراكي عن تدريب منتخب المغرب، ليفتح الباب أمام ارتباط اسمه بعدة وجهات محتملة، من بينها أندية أوروبية ومنتخبات.

ووفقًا لصحيفة «اليوم» السعودية، فإن ناديًا ضمن الستة الكبار في ترتيب الدوري السعودي يسعى بقوة لضم المدرب، حيث تضم القائمة أندية مثل النصر والهلال والأهلي والاتحاد، إلى جانب أندية أخرى ضمن المربع المتقدم.

ويأتي هذا التحرك في ظل رغبة أكثر من طرف في الاستفادة من خبرات الركراكي، خاصة بعد تجاربه الناجحة على الصعيدين القاري والدولي.