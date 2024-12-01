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أعداد جريدة الشروق
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الجيش السوري: قضينا على عشرات الإرهابيين بريف حماة الشمالي

دمشق - د ب أ
نشر في: الأحد 1 ديسمبر 2024 - 10:42 ص | آخر تحديث: الأحد 1 ديسمبر 2024 - 10:42 ص

أعلن الجيش السوري اليوم الأحد القضاء على عشرات الإرهابيين بريف حماة الشمالي بوسط البلاد.

وقال مصدر عسكري ، في منشور أوردته وزارة الدفاع السورية على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم ، :"قامت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريف حماة الشمالي خلال ليلة أمس بتعزيز خطوطها الدفاعية بمختلف الوسائط النارية والعناصر والعتاد، وتصدت للتنظيمات الإرهابية ومنعتها من تحقيق أي خرق".

وأضاف :"تمكنت قواتنا المسلحة من تأمين عدد من المناطق بعد طرد الإرهابيين منها، أهمها قلعة المضيق ومعردس حيث قضت على العشرات منهم ولاذ بقيتهم بالفرار".

بدوره ، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن "الطيران الحربي الروسي نفذ منذ ساعات الصباح الأولى سلسلة من الغارات الجوية استهدفت محيط مدن وبلدات مورك وخان شيخون وكفرنبل وحزارين وتل كوكبة بريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، والتي سيطرت عليها مؤخرا فصائل مسلحة سورية.

وكانت فصائل مسلحة سورية ، تقودها هيئة تحرير الشام ، أطلقت يوم الأربعاء الماضي عملية اسمتها "ردع العدوان"، داخل أحياء مدينة حلب وسيطرت على غالبية المدينة ومراكز حكومية وسجون.

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