أكد عمر خالد بيبو، لاعب النادي الأهلي المُعار لصفوف أراو السويسري أنه يحلم باستكمال مسيرته الاحترافية.

وقال عمر خالد بيبو في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "خرجت إعارة لنادي أراو السويسري في الموسم الماضي، والنادي طلب إعارتي موسمًا آخر".

وأضاف: "أعمل بشكل جيد في الوقت الحالي مع نادي أراو، وإذا كان قرار استمرار احترافي بيدي، سأفعل ذلك الأمر بكل تأكيد".

وتابع: "الغربة هي أصعب شيء، تجربة الاحتراف صعبة للغاية، وبعيدًا عن كرة القدم الابتعاد عن أهلك شيء صعب جدًا".

وأكمل: "والدي، خالد بيبو هو أكثر شخص كان يدعمني ويحمسني من أجل الاحتراف، وطلب مني أن اتخذ هذه الخطوة لأنها ستفرق معي، وبالفعل كلامه كان صحيحًا".

وواصل: "الأهلي هو أكبر نادٍ في أفريقيا، وشيء جيد أن أخرج من نادي مثله، ومثلي الأعلى في مصر هو وسام أبو علي، وإمام عاشور.. أريد أن أبقى في أوروبا 15 عامًا على الأقل.. وإن عدت إلى الأهلي فهو بيتي في النهاية".

واستطرد: "روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب الشباب يتحدث معي بشكل شخصي، ويشرح لي بعض الأخطاء التي أقوم بها لأنه يريد أن أصل إلى مستوى مميز".

واستكمل: "ميكالي جاء لمنتخب الشباب قبل 14 يومًا فقط من تصفيات شمال أفريقيا، وبالنظر لهذه المدى فأرى أننا قدمنا مستوى مميز، لكن البداية لم تكن جيدة، لكننا تعاهدنا على العودة من جديد وهو ما حدث".

وأتم عمر خالد بيبو تصريحاته قائلًا: "إذا كنت تواجدت في الفريق الأول بالأهلي كان من الصعب أن أشارك أو أحصل على فرصة، كما أنني كنت سأتعرض لضغط كبير بسبب والدي، لكنني تعودت منذ صغري على النقد".