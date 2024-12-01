 تقرير: بنجلاديش كانت تتعرض لسحب 16 مليار دولار سنويا بشكل غير قانوني خلال حكم الشيخة حسينة - بوابة الشروق
الأحد 1 ديسمبر 2024 3:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

تقرير: بنجلاديش كانت تتعرض لسحب 16 مليار دولار سنويا بشكل غير قانوني خلال حكم الشيخة حسينة

دكا (د ب أ)
نشر في: الأحد 1 ديسمبر 2024 - 3:19 م | آخر تحديث: الأحد 1 ديسمبر 2024 - 3:19 م

هناك احتمالات بأن بنجلاديش كانت تتعرض لسحب 16 مليار دولار من أموالها، سنويا، بشكل غير قانوني، خلال فترة حكم رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة التي استمرت 15 عاما، بحسب ما أظهرته نتائج لجنة تحقيقات شكلها رئيس الوزراء المؤقت المؤقت للبلاد، محمد يونس.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الأحد، بأن اللجنة التي قادها الخبير الاقتصادي ديبابريا بهاتاشاريا، قدمت إلى يونس في دكا اليوم الأحد، "ورقة بيضاء" بشأن حالة الاقتصاد في بنجلاديش، بحسب ما ورد في بيان حكومي.

جدير بالذكر أن طلابا محتجين كانوا قد أطاحوا بالشيخة حسينة في أغسطس الماضي، بعد 15 عاما من الحكم الاستبدادي بصورة متزايدة.

وقال يونس في البيان: "دمائنا تتجمد عندما نعرف كيف نهبوا الاقتصاد... والجزء المحزن هو أنهم نهبوا الاقتصاد بصورة علنية. ولم يتمكن معظمنا من استجماع الشجاعة لمواجهة ذلك".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك