تقرير: بنجلاديش كانت تتعرض لسحب 16 مليار دولار سنويا بشكل غير قانوني خلال حكم الشيخة حسينة

هناك احتمالات بأن بنجلاديش كانت تتعرض لسحب 16 مليار دولار من أموالها، سنويا، بشكل غير قانوني، خلال فترة حكم رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة التي استمرت 15 عاما، بحسب ما أظهرته نتائج لجنة تحقيقات شكلها رئيس الوزراء المؤقت المؤقت للبلاد، محمد يونس.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الأحد، بأن اللجنة التي قادها الخبير الاقتصادي ديبابريا بهاتاشاريا، قدمت إلى يونس في دكا اليوم الأحد، "ورقة بيضاء" بشأن حالة الاقتصاد في بنجلاديش، بحسب ما ورد في بيان حكومي.

جدير بالذكر أن طلابا محتجين كانوا قد أطاحوا بالشيخة حسينة في أغسطس الماضي، بعد 15 عاما من الحكم الاستبدادي بصورة متزايدة.

وقال يونس في البيان: "دمائنا تتجمد عندما نعرف كيف نهبوا الاقتصاد... والجزء المحزن هو أنهم نهبوا الاقتصاد بصورة علنية. ولم يتمكن معظمنا من استجماع الشجاعة لمواجهة ذلك".