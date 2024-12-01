غارة سورية وروسية تستهدف قادة تنظيمات إرهابية بالقرب من ملعب الحمدانية بحلب

أكد مصدر عسكري سوري، استهداف الطيران الحربي السوري الروسي المشترك مساء اليوم، بضربة جوية تجمعاً لقادة التنظيمات الإرهابية ومجموعات كبيرة من عناصرها بالقرب من ملعب الحمدانية بمحافظة حلب مما أدى إلى مقتل العشرات من الإرهابيين ومتزعميهم وإيقاع إصابات كبيرة في صفوفهم.

وكان مركز التنسيق الروسي في سوريا قد أفاد في وقت سابق ، بأن الجيش السوري وبمساعدة القوات الجوية الروسية قضي خلال الـ 24 ساعة الماضية على 320 إرهابياً ودمر 63 قطعة من المعدات خلال المعارك ضد الإرهاب في محافظات إدلب وحماة وحلب.

من جهته، أوضح الدكتور أحمد ضميرية وزير الصحة السوري، أن المؤسسات الصحية ‏والمستشفيات التابعة للوزارة في محافظة حلب متماسكة وتقدم الخدمات الصحية ‏للمواطنين وفقاً للإمكانيات المتاحة فيما خرجت منظومة الإسعاف السريع عن ‏الخدمة حالياً نتيجة الاعتداءات الإرهابية.

كما أكدت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل المهندسة سمر السباعي، أن الجهود الحكومية مكثفة لاستقبال المهجرين بفعل الإرهاب من محافظة حلب ‏حيث يتم تأمين عائلات مستضيفة ومراكز إيواء لهم في المحافظات التي ‏هجروا إليها.