رئيس إسكان النواب: الزراعة تتقدم قريبا بمشروع قانون للتصالح على الأراضي خارج الحيز

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء المقدمة وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019؛ بلغ 3 ملايين و118 ألف طلب.

ولفت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور»، إلى قبول 87 ألف طلب منها، مضيفا أن هذه النسبة تسببت في حدوث حالة من عدم الثقة لدى المواطنين بشأن جدية الحكومة في التصالح.

وأضاف أن المشكلة الرئيسية أمام تنفيذ القانون الجديد تتمثل في وزارة الزراعة، قائلا إن أكثر من 80% من المخالفات تقع على أراض زراعية خارج الحيز العمراني، في حين ينص القانون على عرض وزارة الزراعة لهذه التجمعات على مجلس الوزراء للموافقة عليها.

وأشار إلى إعلان وزير الزراعة عن تقديم مشروع قانون قريبا إلى مجلس النواب بعد الانتهاء من دراسته في الوقت الحالي من جانب وزارة العدل.

وتوقع الفيومي، حدوث حوالي مليوني مخالفة بناء جديدة خلال الفترة من عام 2019 حتى 2023؛ نتيجة توقف تراخيص البناء تماما لمدة 3 سنوات ونصف، مؤكدا أن قانون التصالح الجديد يشمل هذه الحالات الجديدة.

ورأى أن الحكومة السابقة والمحافظين وضعوا تعقيدات؛ لم تكن موجودة في القانون أو اللائحة التنفيذية بقانون 2019، بالإضافة إلى عدم صرف مكافآت مجزية للجان التصالح.