قصف مكثف للاحتلال على غزة وخان يونس يوقع 7 شهداء وعددا من الجرحى

استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، اليوم الأحد، جراء سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع متفرقة في قطاع غزة.

في خان يونس جنوب القطاع، استشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء قصف استهدف دراجة نارية على شارع صلاح الدين قرب حي الشيخ ناصر، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وفي مدينة غزة، استهدفت غارة أخرى مجموعة من المواطنين قرب مفترق اللبابيدي في شارع النصر، ما أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا.

كما استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون إثر قصف مسيّرة إسرائيلية في شارع الوحدة قرب مطعم التايلندي غرب مدينة غزة.

وفي معسكر الشاطئ، استهدف صاروخ استطلاع إسرائيلي مواطنين في محيط شارع حميد، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة آخرين.

وفي تصعيد آخر، استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً يعود لعائلة نصر في جباليا النزلة شمال قطاع غزة، بالقرب من مسجد قتيبة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

وأفادت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي بوصول جثامين 12 شهيداً منذ فجر اليوم، بينهم أطفال وشبان.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,429 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,250 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.