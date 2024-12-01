 محادثات معاهدة التلوث البلاستيكي تنتهي في كوريا الجنوبية دون اتفاق - بوابة الشروق
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محادثات معاهدة التلوث البلاستيكي تنتهي في كوريا الجنوبية دون اتفاق

بوسان (كوريا الجنوبية) (أ ب)
نشر في: الأحد 1 ديسمبر 2024 - 6:58 م | آخر تحديث: الأحد 1 ديسمبر 2024 - 6:58 م

انتهت محادثات معاهدة التلوث البلاستيكي في كوريا الجنوبية دون التوصل إلى اتفاق، ومن المقرر أن يلتقي المفاوضون مرة أخرى العام المقبل.


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