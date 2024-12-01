محادثات معاهدة التلوث البلاستيكي تنتهي في كوريا الجنوبية دون اتفاق

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انتهت محادثات معاهدة التلوث البلاستيكي في كوريا الجنوبية دون التوصل إلى اتفاق، ومن المقرر أن يلتقي المفاوضون مرة أخرى العام المقبل.