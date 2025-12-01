تعليم الوادي الجديد: الاستعداد لتصفيات مسابقة العباقرة لإبراز القدرات الفكرية والعلمية لطلاب الثانوية

عقد الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، لقاء مع المعنيين بالعمل فى مسابقة عباقرة الوادى فى موسمها الأول، والإستعداد للتصفيات، حيث يعد البرنامج الأول من نوعه الذى يجرى تنفيذه على أرض المحافظة فى خطوة تستهدف ترسيخ ثقافة التميز والإبداع لدى الطلاب ورعاية المواهب الواعدة فى المجالات الفكرية والعلمية ودعما لمسيرة التطوير التعليمى وتعزيز نهج المحافظة فى تحفيز العقول الشابة واستثمار طاقاتها.

وأشار، إلى أن البرنامج استهدف طلاب المدارس الثانوية فى جميع الإدارات التعليمية بهدف تسليط الضوء و إبراز القدرات الفكرية والمهارية والعلمية، إلى جانب خلق روح التنافس الإيجابى لدى الطلاب من الفرق المشاركة، مشيراً إلى العمل الفترة المقبلة لإجراء التصفيات بالإدارات التعليمية.

وتتم التصفيات النهائية على مستوى المحافظة وإعلان المركز الأول وتكريمه.