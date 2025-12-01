الرعاية الصحية بجنوب سيناء تطلق مبادرة لدعم ذوي الهمم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نظمت إدارة المبادرات والتوعية بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، مبادرة لدعم الأطفال من ذوي الهمم تحت شعار " فرح ومرح", باستاد مدينة الطور الرياضي، لدعم ذوي الهمم وأسرهم، ونشر الوعي الصحي والنفسي بين جميع الفئات والأعمار، وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية.

وجرى إطلاق الفاعلية بالتعاون بين فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية و نادي روتاري شرم الشيخ، ووزارة الشباب والرياضة، وتحت إشراف الدكتورة عبير عباس، مدير المبادرات والتوعية بالفرع.

وتضمنت الفاعلية محاور متعددة منها أنشطة تحفيزية، استعرض خلالها الإنجازات والخدمات المقدمة بوحدة التخاطب والتأهيل النفسي والتكامل الحسي بفرع الهيئة، والتاكيد على أولوية تعزيز وتوسيع تلك الخدمات.

وألقى الدكتور محمود سبع، طبيب أسنان ومسئول التوعية الصحية بإدارة المبادرات، محاضرة توعوية للحضور حول كيفية العناية بنظافة الفم والأسنان، وتقديم حلول عملية لذويهم لتجاوز معوقات الانتظام علي غسل الأسنان.

كما جرى تخصيص غرفة لإجراء فحوصات أولية مجانية لجميع الأطفال المشاركين، شملت: قياس ضغط الدم والسكر العشوائي، قياس الوزن والطول، وتقييم مبدئي لحالة الأطفال وفحص الأسنان، وفحص مخ وأعصاب، وفحص عظام،مع الاطلاع على ملفاتهم الطبية السابقة وتوجيههم لمتابعة الفحص المتقدم.

وأجرى هذه الفحوصات فريق متخصص من الأطباء والتمريض من مجمع الفيروز الطبي، تأكيدًا على إلتزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء بتعزيز الخدمات الصحية والنفسية المتكاملة لجميع أفراد المجتمع، وخاصة ذوي الهمم، وتمكينهم من خلال رفع مستوى الوعي والدعم.