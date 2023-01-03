شن طارق يحيى لاعب نادي الزمالك السابق، هجومًا على البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الفريق الأبيض، بعد الهزيمة أمام أسوان عصر اليوم الإثنين.

وحقق فريق أسوان فوزًا ثمينًا على نظيره الزمالك بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب أسوان عصر اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز.

وقال طارق يحيى في تصريحات لقناة الزمالك: «اللاعبون يعترضون على طريقة تكتيك فيريرا في المحاضرة الفنية قبل المباراة، بسبب أنها غير مناسبة لهم».

وأضاف: «فيريرا يطالب اللاعبين بالالتزام بتعليماته ولا يستمع لرأي أحد من جهازه المعاون، مما تسبب في دخول 3 أهداف في الفريق من كرات ثابتة آخر مباراتين».

وأتم: «طريقة تعامل فيريرا مع أسامة نبيه غير محترمة، ويجب عليه احترام معاونيه أكثر والاستماع إلى أرائهم في المباريات القادمة».