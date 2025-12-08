ذكرت وسائل إعلام سويدية أن منظمات يمينية متطرفة قامت بتنظيم أول مسيرة للنازيين الجدد منذ 15 عاما.



وجاء في تقرير نشرته صحيفة "Sweden Herald" أنه "وفقا لبيانات الشرطة، شارك حوالي 150 شخصا في المسيرة التي بدأت بعد الظهر. وكان على الأقل نفس العدد من المشاركين في المسيرة يتواجدون في وسط المدينة. وقبل بدء الفعالية، حاول حوالي عشرة مشاركين اختراق حواجز الشرطة. كما تم احتجاز خمسة عشر من المشاركين، حيث أبلغت الشرطة عن أعمال شغب عنيفة".



ووفقا للتقرير، قامت الشرطة السويدية ذاتها بإصدار تصريح للمسيرة، ولم تنجح محاولات بلدية ستوكهولم للطعن في القرار.

وأضافت الصحيفة أنه خلال المسيرة اندلعت أعمال عنف بشكل متكرر، ووقعت اشتباكات بين المتظاهرين، مشيرة إلى لأنه تم تقديم طلب التصريح لتنظيم مظاهرة شخص مرتبط بـ'حركة المقاومة الشمالية' النازية، إلا أن بلدية سايلم طعنت في التصريح الذي أصدرته الشرطة لإقامة المظاهرة، لكنها قوبلت بالرفض".

يذكر أنه، في نوفمبر الماضي، وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تدنيس ذكرى ضحايا الفاشية وتهاون أوروبا تجاه إحياء الأيديولوجيا النازية على أراضيها بأنه أمر غير مقبول.