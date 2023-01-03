محافظ دمياط تفتتح معرض أهلا رمضان بأسعار مخفضة

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، معرض "أهلا رمضان" المُقام بجوار مستشفى الهلال بمدينة دمياط، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، وممثلي الغرفة التجارية.

وتفقدت الدكتورة منال عوض، أجنحة المعرض، الذي جاء بالتعاون مع الغرفة التجارية، ومديرية التموين والتجارة الداخلية، بمشاركة 18 عارضا، حيث يتضمن السلع الغذائية والاستهلاكية، ومنتجات الألبان واللحوم والدواجن والمنظفات بأسعار مخفضة.

كما حرصت الدكتورة منال عوض خلال الافتتاح، على التواصل مع العارضين للإطلاع على العروض التي قدموها على السلع من خلال المعرض، واطمأنت على توافر جميع السلع الأساسية والاعلان عن أسعارها بشكل واضح أمام الجمهور.

ولفتت إلى إطلاق معارض بجميع مدن المحافظة؛ لتنفيذ توجيهات الدولة بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة، والاستعداد لشهر رمضان المبارك، مؤكدة أن تلك المبادرات تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين، وتوفير تلك السلع بجميع المناطق.

وأشارت إلى تلك المبادرات التي تأتي بجانب ما يتم تنفيذه من جهود لضبط أسعار السلع بالأسواق، والتصدي لأى محاولات قد يقوم بها بعض التجار، للمغالاة فيها، أو احتكار السلع خاصةً التي تمس المواطنين بشكل مباشر.