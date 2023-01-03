تباطؤ وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في هولندا

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أظهر مسح اقتصادي دوري نشرت نتائجه اليوم الاثنين، تباطؤ وتيرة تراجع النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في هولندا خلال الشهر الأخير من العام الماضي.

وبحسب المسح الذي أجرته مؤسسة إس أند بي جلوبال ارتفع مؤشر مديري مشتريات القطاع خلال ديسمبر الماضي إلى 6ر48 نقطة مقابل 46 نقطة خلال الشهر السابق.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة لانكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة لنمو النشاط.

واستمر تدهور المؤشر الفرعي للطلب على قطاع التصنيع، حيث تراجعت الطلبيات الجديدة للشهر الخامس على التوالي خلال ديسمبر الماضي، ومع ذلك كانت نسبة التراجع خلال الشهر الماضي الأقل منذ 4 أشهر.

ومع تراجع الطلبيات الجديدة، تراجع كل من الإنتاج والطلبيات المتراكمة ولكن بوتيرة أبطأ خلال الشهر الماضي.

كما ارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بأقل معدل له منذ نوفمبر 2020، بسبب تراجع الطلب على المستلزمات وتحسن سلاسل الإمداد. وتراجع معدل تضخم أسعار المنتجات إلى أقل مستوياته منذ 21 شهرا.