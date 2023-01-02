كوريا الجنوبية تسجل أقل من 25 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كوفيد-19 في كوريا الجنوبية لليوم السادس على التوالي، اليوم الاثنين، وسط مخاوف من زيادة خلال فصل الشتاء، مع بدء الحكومة في طلب اختبار تفاعل البوليمراز المتسلسل "بي سي أر" من المسافرين القادمين من الصين التي ينتشر بها الفيروس.

وسجلت كوريا الجنوبية 22 ألفا و735 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 35 إصابة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 29 مليونا و139 ألفا و535حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وسجلت كوريا الجنوبية 53 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 32 ألفا و272 حالة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

ووصل عدد المرضى من ذوي الحالات الخطيرة إلى 637 حالة، في أعلى مستوى لها خلال أكثر من ثمانية أشهر. وتجاوز العدد 600 حالة يوم الأحد للمرة الأولى منذ أواخر أبريل الماضي.