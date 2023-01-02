أوكرانيا تعلن ارتفاع قتلى الروس لأكثر من 107 آلاف جندي

أعلنت أوكرانيا ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 107 آلاف و440 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، بينما أعلنت منطقة زاباروجيا، قصف القوات الأوكرانية، مباني سكنية في مدينة فاسيلييفكا.

ووفقا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم، قال الجيش الأوكراني إن عدد قتلى الجنود الروس ارتفع إلى 107 آلاف و440 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، من بينهم 720 جنديا قتلوا، أمس الأحد.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3031 دبابة، و6 آلاف و93 من المركبات المدرعة، و2027 من النظم المدفعية، و423 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة، و213 من أنظمة الدفاع الجوي، و283 طائرة، و269 مروحية، و16 سفينة حربية، فضلا عن 1836 طائرة بدون طيار، و4 آلاف و725 من المركبات وخزانات الوقود.

في سياق متصل، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية، فالنتين ريزنيشنكو، إن القوات الروسية هاجمت المنطقة بالصواريخ وطائرات كاميكازي والمدفعية الثقيلة.

وأضاف ريزنيشنكو: "دفاعاتنا الجوية من القيادة الجوية في الشرق لم تمنح الروس فرصة، لقد دمروا جميع الأهداف الجوية الأربعة للروس، صاروخ وثلاث طائرات بدون طيار كاميكازي أطلقتها روسيا لتدمير البنية التحتية للطاقة لدينا، وتم إسقاط طائرات شاهد بدون طيار في دنيبرو وفي مقاطعة كاميانسك".

وفي منطقة كاميانسك، سقطت شظايا من ذخيرة على مؤسسة خاصة، ما تسبب في نشوب حريق حيث نجح رجال الإطفاء في إخماده سريعا.

بدوره، قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون جنوبي أوكرانيا ياروسلاف يانوشيفيتش، في تصريح، اليوم، إن 5 أشخاص أصيبوا في قصف شنته القوات الروسية، قبل ساعات قليلة، على سوق تجاري في وسط مدينة بريسلاف.

وأضاف يانوشيفيتش أن الجيش الروسي نفذ هجوما إرهابيا آخر على منطقة خيرسون وهاجم صباح اليوم مركز بريسلاف وقصف سوق المدينة التجاري.

وأشار إلى أن الهجوم يفترض بأنه جاء من دبابة من جهة مدينة كاخوفكا المحتلة مؤقتًا، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص على الأقل، ثلاثة منهم في حالة خطيرة وسيتم نقلهم إلى خيرسون، حيث سيتلقون المساعدة الطبية اللازمة.

في المقابل، قال عضو مجلس إدارة منطقة زاباروجيا، فلاديمير روجوف، في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم"، إن القوات الأوكرانية قصفت، اليوم، مباني سكنية في مدينة فاسيلييفكا، باستخدام منظومات هيمارس الأمريكية.

وأضاف روجوف أن القوات الأوكرانية استهدفت المباني السكنية، في مدينة فاسيلييفكا، الواقعة في منطقة زاباروجيا، باستخدام أنظمة الصواريخ "هيمارس"، مشيرا إلى أن الأحياء التي تستهدفها القوات مدنية، ولا يوجد فيها أي منشآت عسكرية.

من جانبها، قالت سلطات دونيتسك، إن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك وماكيفكا وغورلوفكا بقذائف المدفعية.

وأضافت أن الجيش الأوكراني استهدف هذه المراكز السكنية بـ 12 قذيفة مدفعية من عيار 155 مم.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة في إقليم "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا، في أعقاب طلب إقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك" رسميا دعم موسكو التي اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة" ودخلت في مواجهات عسكرية مع الجيش والقوات الأوكرانية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة 30 سبتمبر2022، في كلمة ألقاها بالكرملين أمام المئات من كبار السياسيين الروس، عن ضم أربع مناطق شرقي أوكرانيا هي: لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا، بعد "استفتاءات" رفضت نتيجتها كييف وعواصم الدول الغربية، والأمم المتحدة التي قال أمينها العام: إن "الضمّ يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة وما يمثّله المجتمع الدولي".