نشرت قناة إسرائيلية رسمية، لأول مرة، مشاهد لجنود وضباط يبكون ويصرخون، وسط معركة في بيت حانون وسط قطاع غزة، بعدما حاصرتهم المقاومة الفلسطينية.

وقالت القناة إن الحديث يدور عن 16 جنديا وضابطا من قوات الجيش الإسرائيلي داخل منزل تحصنوا به في بيت حانون، وسط تبادل كثيف لإطلاق النار مع عناصر حركة «حماس».

ويمكن في الفيديو سماع أصوت صراخ الجنود وبكائهم، فيما يصيح أحدهم: «لا أتحمل هذا، أنا أموت، لا أشعر بيدي، لا يوجد لي يد.. كلنا سنموت»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وأفاد أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن الكتائب تمكنت خلال الأيام الأربعة الماضية، من تدمير 71 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا.

وقال أبو عبيدة في بيان صدر مساء الاثنين، إن القسام تمكنت من قتل 16 جنديًّا إسرائيليًّا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، وتنفيذ 42 مهمة عسكرية أوقعت عدداً من الجنود قتلى وجرحى.

وأضاف متحدث القسام أنها استهدفت خلال هذه المهام قوات الاحتلال المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم.

وأشار إلى تفخيخ منزلين ونفقين في جنود الاحتلال وحقل ألغام في آلياته وقواته، إضافة لعمليتي قنص واستهداف مروحية في سماء القطاع.

ووفق البيان، أسقط مقاتلو القسام طائرتي استطلاع واستولوا على طائرة درون أخرى، كما دكّوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتجمعات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كل محاور القتال في قطاع غزة، وأمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان بوابل من صواريخ المقادمة «M90».