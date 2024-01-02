محلل سياسي فلسطيني يشرح أهمية إقامة مخيم للهلال الأحمر المصري في خان يونس

قال عبد المهدي مطاوع، محلل سياسي فلسطيني، إن إسرائيل تبذل كل ما بوسعها لتحقيق أهداف رئيسية، وهي: استهداف البنية التحتية لغزة، ودفع الشعب الفلسطيني للهجرة خارج القطاعز

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أن «تكليف أحد الشخصيات الأوروبية (توني بلير) لإيجاد أماكن لجوء للفلسطينيين خارج قطاع غزة، يدل على هدف إسرائيل في تهجير الشعب الفلسطيني».

وأشار إلى أن إقامة أول مخيم للهلال الأحمر المصري في خان يونس، وتوسيعه إلى مرحلتين ليتسع 3 أضعاف الحجم الموجود، يعد من أهم الخطوات لمواجهة خطر التهجير ودعم الشعب الفلسطيني.

وذكر أن «المخيم يعزز بقاء الشعب الفلسطيني في أرضه، باعتباره واجهة أمل كبيرة وواسعة لهذا الشعب الذي يعاني معاناة نفسية وصحية»، مؤكدا أن هذه الخطوة المهمة لها انعكاس إيجابي على الفلسطينيين.

وتابع: «صمود الفلسطينيين وبقاؤهم على الأرض هو أهم سلاح لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومحاولة طردهم من أرضهم منذ عام 1948 حتي اليوم، ويتضح ذلك من استهداف المدنيين والأطفال والمعالم التعليمية والصحية، فكل ما يريده هو التخلص من الوضع الديموغرافي الفلسطيني بغزة حتى الوصول للضفة الغربية».