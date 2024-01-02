اشتية يدين اغتيال العاروري: جريمة تحمل هوية مرتكبيها

أدان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، واثنين من مرافقيه بعد استهداف مكاتب للحركة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وصف اشتية العملية بأنها "جريمة تحمل هوية مرتكبيها"، محذراً من المخاطر والتداعيات التي قد تترتب عليها عملية الاغتيال.

ولم تعلن إسرائيل حتى الأن مسئوليتها عن العملية، فيما قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري إنهم "لن يعلقو على التقارير الأجنبية".

وكانت حركة حماس الفلسطينية قد أكدت، اليوم الثلاثاء، مقتل العاروري إلى جانب آخرين في الهجوم الذي استهدف مكتبا للحركة في بيروت.

ولم تتبن إسرائيل مسئولية الهجوم، لكن رئيس الوزراء بنامين نتنياهو أمر قبل عدة أسابيع جهاز الموساد بملاحقة قادة حماس في شتى أنحاء العالم.