حزب الله اللبناني يستهدف تجمعا للجنود الإسرائيليين على الحدود الجنوبية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين على الحدود اللبنانية الجنوبية.

وقال "حزب الله"، في بيان صحفي، إنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح يوم تجمعاً لجنود ‏العدو الإسرائيلي في ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة، وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح".

وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة "طيرحرفا" وأحراج بلدة "اللبونة" و"وادي حامول" في خراج بلدة"الناقورة"، وبلدة "علما الشعب"، والمنطقة الواقعة بين بلدتي "الضهيرة" و"الجبين" جنوب لبنان.

وسقطت قذيفة إسرائيلية ما بين بلدتي "الضهيرة" و"علما الشعب"، مع تحليف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء المنطقة، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وكان القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف منطقة "تلال سدانة" بين بلدتي "شبعا" و"كفرشوبا" الحدوديتين وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية صباح اليوم، غارتين متتاليتين استهدفتا المنطقة الواقعة بين مدينة "بنت جبيل" وبلدة "مارون الراس" الحدودية جنوب لبنان، بأربعة صواريخ جو – أرض.

ونعت "المقاومة الإسلامية" في لبنان، ليل أمس الإثنين، أحد عناصرها من بلدة الخضر في البقاع، ليرتفع عدد الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 135 قتيلا.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.