متحدث الحكومة: مكافحة الفساد أولوية على مستوى الدولة

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن مكافحة الفساد يمثل أولوية أولى لدى الدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» الذي يُقدّمه الإعلامي تامر أمين، عبر شاشة «النهار»، مساء الثلاثاء، أنّ هناك جهودا تُبذل على كل مستويات في إطار مكافحة الفساد.

وأشار إلى أن هناك حرصا كبيرا على تعزيز الحوكمة وحُسن إدارة موارد الدولة والاعتماد على العناصر ذات الكفاءة لأداء مهامها على أكمل وجه.

ولفت إلى أنّ هذه الجهود متواصلة من أجل مواجهة هذا التحدي، متطلعا أن يشهد العام الجديد نقلة نوعية تنموية على كل المستويات.

ونوه بأنَّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر عدة قرارات تخص السلع الأساسية بما يساهم في ضبط الأسواق، كما أصدر الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا تطبيق الحد الأقصى لبيع السلعة للمستهلك.

ولفت إلى أن هذه التحركات تهدف إلى ضبط الأسواق، مؤكدا أن الحكومة تتابع هذا الملف يوميا على مستوى الوزارات والجهات الرقابية التي تملك الضبطية القضائية لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية وضبط الأسعار وحماية المستهلك.