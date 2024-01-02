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تعرف على ترتيب هدافي البريميرليج بعد معادلة صلاح لـ هالاند

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 2 يناير 2024 - 12:10 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يناير 2024 - 12:10 ص

تصدر محمد صلاح، نجم ليفربول، قائمة هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، بعد تسجيله هدفين أمام نيوكاسل، ليعادل الملك المصري عدد أهداف هالاند بـ 14 هدفا.

وقاد محمد صلاح ليفربول لاكتساح نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-2، سجل منها صلاح هدفين ليرفع عدد أهدافه في الموسم الحالي بالبريميرليج إلى 14 هدفا ويتصدر سباق الهدافين.

وجاء ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

1 محمد صلاح  ليفربول    14

2 إرلينج هالاند مانشستر سيتي   14

3 دومينيك سولانكي  بورنموث  12

4 سون هيونج مين    توتنهام     12

5    جارود بوين     وست هام  11

6    هوانج هى تشان وولفرهامبتون   10

7    أولي واتكينز    أستون فيلا 9

8    ألكساندر إيساك  نيوكاسل يونايتد 9

9 كول بالمر تشيلسي 8

10   كالوم ويلسون   نيوكاسل يونايتد 7

11   كريس وود نوتنجهام فورست      7

12   براين مبيمو     برينتفورد  7

13   نيكولاس جاكسون     تشيلسي    7

14   جواو بيدرو      برايتون    7


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