وزير الأوقاف: نعمل على الارتقاء بالأداء العلمي والدعوي لتحقيق رسالة مستنيرة

عقد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، اجتماعًا مع الشيخ محمد رجب خليفة، مدير مديرية أوقاف المنوفية، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني بالوزارة؛ والدكتور عبد الرحيم عمار، مساعد وزير الأوقاف للإصلاح الإداري.

واستهدف الاجتماع تعزيز الانضباط الإداري والدعوي في مديرية أوقاف المنوفية، ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الوزير دوريًّا مع مديري المديريات؛ لمتابعة الأداء في مختلف المديريات.

وأشاد الأزهري بأداء وكيل الوزارة بأسوان ودوره في خدمة الدعوة، مثمنًا دوره في إدارته، واصفًا له بأنه مدير مثالي ونموذج مشرف لمديري المديريات.

وناقش معه أوضاع العمل داخل المديرية والتحديات الحالية وسبل مواجهتها؛ ضمانًا لاستمرار العمل بكفاءة، ووضع حلول عملية لتذليل العقبات؛ ما يسهم في جودة الأداء الإداري والدعوي.