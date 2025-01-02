وزارة التعليم السورية تحذف كل ما يتعلق بما يمجد نظام الأسد في المناهج الدراسية

قررت وزارة التربية والتعليم السورية، حذف كل ما يتعلق بما يمجد نظام الأسد في المناهج الدراسية، ووضع صور علم الثورة السورية بدل علم النظام المخلوع.

وقال وزير التربية والتعليم نذير القادري، اليوم الخميس، إن «المناهج الدراسية في جميع مدارس سوريا مازالت على وضعها، حتى تُشَكل لجان اختصاصية لمراجعة المناهج وتدقيقها».

وأضاف: «وجهنا فقط بحذف ما يتعلق بما يمجد نظام الأسد البائد، واعتمدنا صور علم الثورة السورية بدل علم النظام البائد في جميع الكتب المدرسية».

وأكمل: «ما تم الإعلان عنه هو تعديل لبعض المعلومات المغلوطة التي اعتمدها نظام الأسد البائد في مناهج مادة التربية الإسلامية، مثل شرح بعض الآيات القرآنية بطريقة مغلوطة، فاعتمدنا شرحها الصحيح كما ورد في كتب التفسير للمراحل الدراسية كافة».

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة تصريف الأعمال في سوريا تغيير أسماء العديد من المنشآت الصحية والتعليمية في البلاد، بعد أن ظلّت لعقود ترتبط بالنظام السابق، سواء بحزب البعث، أو عائلة الأسد التي سيطرت على مقاليد السلطة حتى فرار بشار الأسد إلى موسكو.