سرايا القدس تمنع محتجزا إسرائيليا من الانتحار: حالته النفسية تدهورت بعد فشل مفاوضات إطلاق سراحه

قال الناطق العسكري لسرايا القدس أبو حمزة، إن إحدى الفرق الطبية تعاملت قبل ثلاثة أيام، مع محاولة انتحار أحد الأسرى لدى إحدى مجموعات التأمين في سرايا القدس.

وأضاف في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الخميس، أن «الفريق الطبي نجح في إنقاذ حياة الأسير بعد محاولته الانتحار بسبب حالته النفسية، بعد وضع حكومة نتنياهو شروط جديدة أدت إلى فشل وتأخير مفاوضات إطلاق سراحه».

وأشار إلى أن «الأسير الإسرائيلي الذي حاول الانتحار، كان من المقرر أن يتم إطلاق سراحه ضمن دفعة الأسرى التي ينطبق عليها شروط ومعايير المرحلة الأولى من صفقة التبادل مع العدو».

ونوه بأن «سرايا القدس نتيجة هذه الحادثة، أعطت قراراً بتشديد إجراءات الحراسة والسلامة للأسرى».

وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أمس الأربعاء، بأن الوسطاء في المفاوضات يتوقعون استئنافها بعد تولي ترامب، وذلك بعدما وصلت الجولة الأخيرة إلى طريق مسدود.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إنّه من المرجح أن يفلت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من يد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، على الرغم من أن الجولة الأخيرة كانت الأقرب للتوصل إلى اتفاق، إلا أنها انهارت بسبب تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في رفض شرط الوقف الشامل للحرب بموجب الصفقة، وكذلك رفضه إدراج جثث أسرى ضمن صفقة تبادل محتملة مع المقاومة في غزة.

وذكرت الصحيفة أنّ «الافتقار إلى التقدّم هو ضربة لفريق بايدن، الذي استثمر قدراً كبيراً من الوقت ورأس المال السياسي في الدفع بلا جدوى من أجل التوصل إلى اتفاق».

على صعيد آخر، قالت «القناة 14» العبرية المقربة من نتنياهو، إن الحكومة تدرس إصدار أوامر للجيش باحتلال مدينة غزة.

واستدركت بالقول: «لم يُتخذ قرار نهائي بهذا الشأن بعد، إذ تأجل اجتماع الحكومة السياسية-الأمنية الذي كان مقرراً اليوم الخميس بسبب دخول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى المستشفى».