شرم الشيخ تستعد لانطلاق سباقات المهرجان العربي للتراث والهجن بمشاركة 6 عرب ومصريين

عقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، اجتماعًا مع عدد من القيادات التنفيذية لمناقشة استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة "المهرجان العربي للتراث والهجن"، المقرر انطلاقه تحت رعاية المحافظ، وعدد من الوزارات المعنية.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه جرى إنشاء مضمار سباقات الهجن الدولي بمدينة شرم الشيخ عام 2020، بتكلفة إجمالية 125 مليون جنيه، وجرى تطوير منصة المضمار في عام 2022 بتكلفة 27 مليون جنيه، وإنشاء أماكن خدمية به تضم "قرية التراث البدوي، أماكن إيواء الهجن، مسجد الهجن، الوحدة البيطرية بالهجن" عام 2024، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها سباقات الهجن في شرم الشيخ، والتي جعلت مضمار الهجن ملتقى دوليًا لممارسة واحدة من أهم الرياضات التراثية في الوطن العربي، إضافة إلى كونها تحظى بإقبال كبير من السياح من مختلف دول العالم.

وأكد المحافظ، على حرصه لاستمرار رياضة الهجن في مدينة السلام، لما لها من مردود إيجابي على تنشيط السياحة، خاصة لعشاق هذه الرياضة على مستوى العالم. مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات لا تقتصر فقط على تعزيز الهوية الثقافية والتراثية، بل تسهم أيضًا في دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لسكان المحافظة، خاصًا المهتمين بهذه الرياضة.

وشدّد محافظ جنوب سيناء، على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات لضمان نجاح الحدث، مؤكدًا أهمية الظهور بصورة مشرفة تعكس قدرة مصر على تنظيم فعاليات دولية متميزة، بما يعزز من مكانتها كوجهة رائدة للسياحة التراثية والرياضية على مستوى العالم.

ومن المقرر أن تُقام السباقات بمضمار الهجن في شرم الشيخ يومي 14 و15 من الشهر الجاري، بمشاركة 6 دول عربية وهم "السعودية، الإمارات، الأردن، البحرين، قطر، الكويت، إلى جانب مشاركة 7 محافظات مصرية، تزامنًا مع "عيد الهجن" الذي يحتفل فيه بذكرى افتتاح مضمار الهجن بشرم الشيخ، وتعد هذه الذكرى مناسبة سنوية لإحياء التراث وتعزيز رياضة الهجن، التي تحظى باهتمام كبير من مختلف البلدان العربية، حيث كان افتتاح الرئيس السيسي للمضمار إشارة انطلاق هذه الرياضة بشكل عالمي على أرض مصر.