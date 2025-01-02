وزير داخلية مونتينيجرو: مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار

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قالت الشرطة ووسائل إعلام محلية إن مسلحا قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص، بينهم طفلان، فى إطلاق نار وأصاب أربعة آخرين الأربعاء بمدينة سيتينيي في مونتينيجرو (الجبل الأسود) بعد مشاجرة في حانة. وما زال مطلق النار طليقا.

وحددت الشرطة هوية منفذ الهجوم باعتباره آكو مارتينوفيتش /45 عاما/. وقتل مالك الحانة وأبناءه وأسرته هو، حسبما أفاد دانيلو سارانوفيتش، وزير الداخلية في مؤتمر صحفي.

وقال سارانوفيتش: "نركز في هذه اللحظة على إلقاء القبض عليه"

ودفعت الشرطة قوات خاصة للبحث عن المهاجم في سيتينيي، على بعد نحو (30 كيلومترا) شمال غرب العاصمة بودجوريتشا. وقال بيان إن الرجل فتح النار في حانة وفر من مكان الجريمة ومعه سلاح.

وذكر الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش عبر منصة إكس إنه "مصدوم ومندهش" إزاء المأساة. وقال ميلاتوفيتش عبر منصة إكس: "بدلا من فرحة العطلة... تملكنا الحزن بسبب فقدان الأرواح البريئة".

وزار رئيس وزراء مونتينيجرو ميلويكو سبايتش المستشفى الذي يتلقى فيه المصابون العلاج وأعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام. لكنه لم يحدد أيضا عدد القتلى.

وقال سبايتش: "هذه مأساة فظيعة أثرت علينا جميعا... كل فرق الشرطة منتشرة".