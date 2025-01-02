وزير الخارجية السوري في زيارة للرياض: فتح صفحة جديدة للعلاقات السورية السعودية

وصل وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، مساء أمس للعاصمة السعودية الرياض، في زيارة رسمية وصفها بأنها "فتح صفحة جديدة ومشرقة في العلاقات السورية السعودية".

وقال الشيباني، عبر حسابه على منصة "إكس" صباح اليوم، إنه "من خلال هذه الزيارة الأولى في تاريخ سوريا الحرة، نطمح إلى أن نفتح صفحة جديدة ومشرقة في العلاقات السورية السعودية، تليق بالتاريخ العريق المشترك بين البلدين".

ووصل أمس الأربعاء، إلى السعودية، وفد سوري رفيع المستوى يضم وزيري الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات في الحكومة السورية المؤقتة.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن زيارة الوفد السوري تمثل أول زيارة رسمية تقوم بها السلطات السورية الجديدة منذ رحيل الرئيس السابق بشار الأسد، مطلع ديسمبر الماضي.

وصرح مصدر في وزارة الخارجية السورية، بأن "وفدا رسميا سوريا على رأسه وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة أنس خطاب، يصل إلى العاصمة السعودية الرياض، في أول زيارة رسمية خارجية بعد دعوة من وزير الخارجية السعودي".

وفي وقت سابق، أطلقت المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، جسرا جويا للمساعدات الإنسانية إلى سوريا، حيث وصلت إلى مطار دمشق الدولي الطائرة الإغاثية الأولى.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "أولى طلائع الجسر الجوي السعودي، الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل على متنها المساعدات الإغاثية، التي تشتمل على مواد غذائية وإيوائية وطبية يرافقها فريق من المركز".

وأوضحت الوكالة أنه كان في استقبال الطائرة القائم بأعمال سفارة السعودية في سوريا، عبد الله بن صالح الحريص، إلى جانب رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري الدكتور محمد حازم بقله، وعدد من وسائل الإعلام.

من جانبه، قال الحريص إن هذه المساعدات "تعد امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية، التي تقدمها السعودية للشعب السوري الشقيق من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، للإسهام في تخفيف معاناته جراء الأزمة الراهنة التي تمر به".